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Російські війська протягом місяця звели новий спеціалізований майданчик для запуску ударних безпілотників типу «Герань-5» у районі Міллерового Ростовської області.

Про це 13 жовтня 2026 року повідомив OSINT-канал Absolutely Reliable, оприлюднивши відповідні супутникові знімки. За даними аналітиків, станом на 1 вересня на місці об'єкта було чисте поле, однак наразі перша черга дронопорту практично завершена. На території облаштовано 8 підготовлених місць для пускових установок та 32 майданчики для передпольотної підготовки БПЛА. Крім того, супутникові знімки за 12 жовтня зафіксували процес розвантаження безпілотників у третій зоні комплексу.

За оцінками фахівців, структура та конфігурація майданчика аналогічні до дронопорту Цимбулова в Орловській області «рф». Аналітики зазначають, що подібні об'єкти мають підвищену захищеність, що ускладнює їхнє ураження стандартними дронами-камікадзе та потребує залучення інших засобів ураження.

Джерела: OSINT-канал Absolutely Reliable.

Росія продовжує розширювати дронопорт «Цимбулова» в Орловській області, звідки запускають значну частину реактивних безпілотників по Києву. Протягом останніх чотирьох тижнів на об'єкті тривали будівельні роботи, зокрема зі спорудження нових укриттів, гаражів і пускових установок.

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