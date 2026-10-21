РФ заявила про готовність відновити тристоронні переговори з Україною та США

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Росія готова відновити переговори у тристоронньому форматі за участю РФ, США та України в першій половині листопада.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, головною темою майбутніх переговорів має стати формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Ушаков також повідомив, що під час зустрічі Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом значну увагу приділили реалізації домовленостей щодо постачання дизельного пального.

Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним завершилася після трьох годин переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що Москва готова допомогти Вашингтону у врегулюванні ситуації навколо Ірану. Також очільник Кремля висловив зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі Сполученими Штатами.

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