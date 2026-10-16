РФ завдала 669 ударів по Запорізькій області,пошкоджене житло та об'єкти інфраструктури

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Упродовж доби російські війська завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Надійшло 78 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

За словами Івана Федорова, протягом доби російські війська здійснили 29 авіаударів по таких населених пунктах:

Комишуваха;

Кушугум;

Барвінівка;

Жовта Круча;

Трудооленівка;

Григорівка;

Запасне;

Таврійське;

Новорозівка;

Оріхів;

Гуляйпільське;

Преображенка;

Васинівка;

Вільнянка;

Сонячне;

Любимівка;

Омельник.

472 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували населені пункти Запорізької області. Під ударами опинилися:

Запоріжжя, Річне, Новояковлівка, Магдалинівка, Григорівка, Наталівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівка, Гірке, Добропілля, Придорожнє, Староукраїнка, Червона Криниця, Преображенка, Новопавлівка, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Тернувате та Криничне.

Крім авіаційних ударів і атак безпілотників, російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Зафіксовано 16 обстрілів із РСЗВ по Запоріжжю, Новояковлівці, Приморському, Павлівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Новоселівці та Червоній Криниці.

Також 152 артилерійські удари припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Криничне, Преображенку, Гірке, Добропілля, Придорожнє, Верхню Терсу, Гуляйпільське, Староукраїнку та Нове Запоріжжя.

За інформацією Івана Федорова, протягом доби надійшло 78 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Запорізької області, застосовуючи різні види озброєння.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров в Телеграмі.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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