РФ завдала 817 ударів по Запорізькій області, є поранений та пошкодження

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Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

За словами Федорова, російські військові завдали 21 авіаудару по Кушугуму, Комишувасі, Юліївці, Новорозівці, Шевченківському, Таврійському, Заливному, Самійлівці, Новоолександрівці, Оріхову, Васинівці, Вільнянці, Преображенці, Микільському та Сонячному.

Крім того, окупанти активно застосовували безпілотники різних типів.

Загалом 626 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя та населені пункти області.

Під ударами опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Новосолошине, Червонодніпровка, Григорівка, Річне, Запорожець, Веселянка, Новояковлівка, Запасне, Магдалинівка, Новооленівка, Гнаровське, Грушівка, Тернувате, Лежине, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

За інформацією Івана Федорова, російські війська чотири рази обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися Новояковлівка, Таврійське, Червона Криниця та Єгорівка.

Також зафіксовано 166 артилерійських ударів по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запасному, Новояковлівці, Магдалинівці, Тернуватому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Унаслідок обстрілів у Запоріжжі поранено одну людину. Крім того, до відповідних служб надійшло 47 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктурних об’єктів.

Російські війська продовжують застосовувати авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію для атак на населені пункти Запорізької області.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров в Телеграмі.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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