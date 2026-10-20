РФ завдала 848 ударів по Запорізькій області, є загиблий та поранені

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Упродовж доби російські окупанти завдали 848 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

За словами Івана Федорова, протягом доби російські війська здійснили 14 авіаударів по Балабиному, Кушугуму, Зарічному, Ясній Поляні, Жовтій Кручі, Таврійському, Новорозівці, Веселянці, Оріхову, Вільнянці та Васинівці.

Крім того, 613 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували десятки населених пунктів області. Серед них — Запоріжжя, Малокатеринівка, Річне, Тернувате, Червонодніпровка, Біленьке, Григорівка, Веселянка, Запорожець, Новояковлівка, Запасне, Магдалинівка, Різдвянка, Новоіванівка, Матвіївка, Козаківське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Також зафіксовано два обстріли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Запорожцю та Червоній Криниці.

Ще 219 артилерійських ударів припали на Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

За інформацією Івана Федорова, надійшло 83 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Російські війська продовжують застосовувати авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію для атак на населені пункти Запорізької області, спричиняючи загибель і травмування цивільних та руйнування інфраструктури.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Телеграмі.

Російські війська з вечора 19 жовтня понад 10 разів атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі, виникла пожежа.

Російські загарбники упродовж доби — з ранку 19 жовтня до ранку 20 жовтня —завдали майже 40 ударів по 21 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак є постраждалі, пошкоджені та зруйновані житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

У ніч проти 20 жовтня російські військаатакували Тернопільську область ударними безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено три енергетичні об’єкти та житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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