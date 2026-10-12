РФ знищила завод мастильних матеріалів на Київщині

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Російські війська 10–11 жовтня завдали серії ударів безпілотниками по підприємству «КСМ Протек» у Київській області.

Унаслідок атак виробничі потужності заводу, який спеціалізувався на виготовленні мастильних матеріалів, були повністю знищені.

Про це повідомила компанія «КСМ Протек» на своєму офіційному сайті.

У компанії зазначили, що через знищення виробництва підприємство повністю зупинило роботу. Наслідки атаки торкнулися також працівників, клієнтів і партнерів компанії.

Джерело: КСМ Протек

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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