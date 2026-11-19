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Від початку повномасштабного вторгнення російські війська знищили 420 храмів Української православної церкви та вбили 25 її священнослужителів.

Загалом в Україні внаслідок російських атак пошкоджено або зруйновано понад 800 релігійних споруд.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях росіяни захопили понад 1800 православних храмів і вісім єпархій УПЦ.

Також Єленський нагадав про священника Костянтина Максимова з Токмака, якого в Росії засудили до 14 років ув’язнення за відмову підпорядковуватися патріарху Кирилу.

Джерело: Укрінформ.

Під час масованої російської атаки на Київ 22 жовтня пошкоджень зазнав Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП, розташований у Печерському районі столиці.

Унаслідок російської атаки на Київ увечері 27 вересня постраждав Хрестовоздвиженський храм на Подолі. Будівля храму, якому понад 180 років, зазнала пошкоджень. Усередині приміщення лежать численні уламки, а також потрощені ікони.

10 листопада близько 9:00 російський дрон «Молнія» влучив у корпус №10 Свято-Успенської Святогірської лаври та пошкодив його покрівлю.

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