Рютте порівняв місячні втрати РФ із втратами США за 14 років війни у В’єтнамі

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За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, російська армія в останні місяці щомісяця втрачала понад 40 тисяч військових убитими та тяжкопораненими. Для порівняння він навів втрати США у В’єтнамі: за 14 років війни там загинули близько 56 тисяч американських військовослужбовців.

«Путін програє на полі бою. Протягом останніх кількох місяців Росія щомісяця втрачає понад 40 тис. військових – убитими або тяжкопораненими. 40 тисяч. Сполучені Штати за 14 років у В’єтнамі втратили 56 тисяч. А тут – за один місяць 40 тисяч росіян загиблими або тяжкопораненими», – наголосив Рютте.

За його словами, попередні дані за жовтень свідчать, що російські втрати могли перевищити 50 тис. військових за місяць. Водночас генсек НАТО не уточнив джерело цих підрахунків.

Рютте також заявив, що Росія посилила кампанію гібридних дій проти європейських країн. Серед методів, які він приписав російським спецслужбам, – підпали, провокації з безпілотниками та кібератаки.

За словами генсека НАТО, Москва намагається розколоти союзників, дестабілізувати європейські суспільства та послабити підтримку України. Однак, запевнив він, Альянс відповідатиме на такі дії посиленням допомоги Києву.

«На кожну російську гібридну атаку проти наших країн ми відповідаємо збільшенням підтримки України», – заявив Рютте.

Він також зазначив, що країни НАТО нарощують інвестиції в оборону, аби посилити спроможність Альянсу захищати свою територію.

Нагадаємо, Росія втратила понад 26 тисяч окупантів від початку листопада.

Росія втратила понад 11 тисяч іноземних найманців у війні проти України – Bloomberg.

Нагадаємо, що у полоні України перебувають громадяни 48 країн, які воювали за рф — Коордштаб.

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