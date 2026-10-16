Рівне та частина області залишилися без світла після атаки росіян

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Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

«В результаті російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК «Укренерго» - пошкодження зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області. В результаті — фіксуються масштабні знеструмлення у Рівному та прилеглих районах», — сказано в повідомленні «Укренерго» у Telegram.

Енергетики вже працюють над тим, повернути світло споживачам за резервними схемами. При цьому аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, коли це дозволить ситуація із безпекою.

Нагадаємо, що у Луцьку електропостачання відсутнє другу добу. Міська влада закликає мешканців готуватися до того, що світла може не бути щонайменше 24 години.

Російські війська здійснили масовану атаку на Рівненську область 16 жовтня. Під удар потрапив один із ліцеїв у Рівному.

У Вараші Рівненської області учні ліцею №1 під час повітряної тривоги почали вибиратися зі школи через вікна першого поверху замість того, щоб іти в укриття.





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