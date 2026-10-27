Рівненщина зустріла ще один евакуаційний поїзд, прибули 36 людей

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Від початку 2026 року Рівненщина зустріла вже 19-й евакуаційний поїзд. Цього разу до регіону прибули 36 людей, серед яких троє дітей і шестеро маломобільних пасажирів.

Рятувальники допомогли евакуйованим пасажирам зійти з поїзда та перенести особисті речі. Люди прибули на Рівненщину в пошуках безпеки та можливості розпочати життя у спокійніших умовах.

Кожна евакуація — це вимушене прощання з домом і надія на безпечне майбутнє. Тому рятувальники та інші служби допомагають людям не лише дістатися до місця призначення, а й отримати необхідну підтримку в складний момент.

«За кожною евакуацією — людські долі, вимушене прощання з домом і надія на спокійніше життя. І наше завдання — зустріти цих людей із турботою, допомогти та підтримати у непростий момент», — зазначили представники служб.

Про це повідомляє ДСНС України.

Нагадаємо, примусову евакуацію сімей із дітьми запровадили в усіх населених пунктах Краматорської та Слов’янської громад через постійні російські обстріли.

На Харківщині Сили оборони України вперше за час війни провели повітряну евакуацію пораненого безпосередньо з поля бою. На Куп’янському напрямку за допомогою великого безпілотника вдалося вивезти з позиції 49-річного військовослужбовця Костянтина, який втратив обидві ноги.

Військовослужбовець Сергій Гнезділов заявив, що Краматорськ є зоною бойових дій, де цивільне населення постійно наражається на небезпеку через атаки російських безпілотників. На його думку, держава має забезпечити примусову евакуацію цивільних із міста.

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