Росія атакує Київ дронами, у Голосіївському районі виникла пожежа

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У ніч проти 5 листопада російська окупаційна армія атакує Київ ударними безпілотниками. У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.

За інформацією Кличка, уламки БпЛА впали на відкритій території у Голосіївському районі.

«У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», – написав Кличко.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Фото: росіяни скинули на Київ агітаційні листівками з небезпечними QR-кодами.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

Увечері 30 жовтня російський реактивнийдрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.

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