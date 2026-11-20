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Російські війська фактично цілодобово атакують Україну ударними безпілотниками. Удень окупанти запускають понад 100 дронів, а вночі їхня кількість може сягати 200.

За його словами, в окремі дні частка реактивних безпілотників серед засобів повітряного нападу може становити до 95%.

«Дрони атакують фактично цілодобово. Ми бачимо понад 100 дронів - там в день приблизно така цифра і до 200 дронів - щоночі. Серед них багато реактивних», - сказав він.

За словами Ігната, співвідношення звичайних і реактивних безпілотників змінюється залежно від дня. Іноді частка реактивних БПЛА сягає 95%, а в інші дні до 90% становлять класичні «Шахеди». Він також пояснив, що вибір типу безпілотників залежить від того, наскільки швидко росіяни хочуть уразити ціль, від характеру цієї цілі та погодних умов.

Ігнат окремо наголосив, що ці обставини необхідно враховувати під час планування протиповітряної оборони, щоб правильно розподіляти сили й засоби та забезпечувати перехоплення повітряних цілей.

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Росія провела одну з найпотужніших атак по Україні, випустивши до сотні ракет, — Ігнат.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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