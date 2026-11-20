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Протягом минулої доби окупанти застосовували безпілотники, авіацію та артилерію для обстрілів Херсонської області. Унаслідок російських ударів станом на ранок 20 листопада постраждали троє мирних жителів.

Ворожих атак зазнали Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Розлив, Надіївка, Томина Балка, Кізомис, Дар'ївка, Микільське, Чайчине, Інгулець, Інгулівка, Ясна Поляна, Понятівка, Лиманець, Іванівка, Дудчани, Урожайне, Осокорівка, Веселе, Гаврилівка, Зміївка, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Республіканець, Червоний Маяк та Херсон.

Військові РФ били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили, зокрема, три приватні будинки, понівечили газопровід.

З визволених громад регіону вчора вдалося евакуювати трьох людей.

Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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