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Уранці 26 листопада російські війська завдали удару по житловому будинку в Харкові. Троє людей дістали поранення, під уламками можуть перебувати інші мешканці.

«Влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці пожежа», – йдеться у повідомленні місцевої влади.

Мер уточнив, що в Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Зокрема, за даними влади, зафіксовано ще одне влучання у Холодногірському районі. Наслідки уточнюються.

Джерело: Ігор Терехов

Раніше росіяни дроном вбили двох людей у цивільному авто на Харківщині.

Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей.

Унаслідок російської атаки в ніч проти 25 листопада пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев’ятий поверхи. Мешканці не постраждали.

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