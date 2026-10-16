Росія атакувала Бахмач на Чернігівщині Бандеролями, є руйнування та постраждалі

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У п’ятницю вранці російські війська атакували Бахмач на Чернігівщині боєприпасами типу «Бандероль». Унаслідок удару зафіксували численні руйнування, четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що вранці російські війська атакували Бахмач ударними засобами типу «Бандероль».

«Сьогодні зранку ворог вдарив "бандеролями" по Бахмачу. Два влучання — у житловому секторі і по офісній будівлі. Багато руйнувань у місті».

За його словами, попередньо, четверо людей звернулися по медичну допомогу. Усі служби працюють на місці.

Чаус також нагадав, що 15 жовтня окупанти двічі атакували дронами типу «Молнія» село в Новгород-Сіверській громаді. Унаслідок вибухів господарську будівлю було повністю знищено.

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