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Російські війська завдали удару безпілотником по будинку-музею другого Президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Унаслідок атаки в будівлі виникла пожежа.

«Сьогодні вранці, 20 листопада, близько 09.50, у селі Чайкине зафіксовано вороже влучання (попередньо - FPV-дрона). Унаслідок удару спалахнула пожежа в будинку-музеї другого Президента України Леоніда Кучми», — написав він.

За словами Олександра Селіверстова, інформація про потерпілих наразі не надходила. Обставини атаки та додаткові відомості щодо її наслідків встановлюються.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

20 листопада унаслідок російської атаки на Київ було зруйновано кондитерський цех компанії Milfey. Виробниче приміщення зазнало значних пошкоджень під час обстрілу, повідомили представники компанії.

Унаслідок російської атаки вночі та вранці 20 листопада пошкоджено важливі об’єкти енергетичної інфраструктури України. Через руйнування електромереж атомні електростанції були змушені зменшити потужність генерації.

Уранці 20 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено 41 тисячу родин в Одеському та Роздільнянському районах.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала перші кадри після російських ударів по столиці в ніч на 20 листопада. За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули, ще 11 постраждали, одну людину евакуювали.

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