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Унаслідок російських атак безпілотниками на Чернігівщині 26 листопада постраждали четверо людей. Під ударами опинилися Городня, Семенівка, Корюківка, населені пункти Олишівської громади та Новгород-Сіверський.

Зокрема, російські війська вдарили безпілотником типу «Герань» по пилорамі в Городні. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Двох чоловіків госпіталізували, ще один лікується амбулаторно. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на місці влучання.

У Семенівці внаслідок ударів FPV-дронами пошкоджено лікарню та школу. Пізно ввечері російські військові атакували територію підприємства в Корюківці. Там також виникла пожежа, яку згодом загасили.

«У селі Олишівської громади постраждала жінка старшого віку. Через дронову атаку там пошкоджений будинок, зайнялися господарчі будівлі», — йдеться в повідомленні.

Крім того, вранці російські окупанти атакували житловий будинок у Новгороді-Сіверському. Унаслідок удару виникла пожежа.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Уранці 26 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлова багатоповерхівка, автозаправна станція та спортивний комплекс. З'явилися фотографії наслідків російської атаки.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні, 26 листопада, через російський удар по об’єкту інфраструктури виникли значні проблеми з електропостачанням. У центральній частині міста зупинився комунальний електротранспорт, а системи тепло- та водопостачання переходять на резервні генератори.

У ніч проти 26 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 87 російських безпілотників. Загалом від вечора 25 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 113 ударними БпЛА різних типів.

Від вечора 25 листопада російські військазавдавали ударів безпілотниками по чотирьох районах області. Унаслідок атак одна людина дістала поранення.

Протягом доби російські війська атакували46 населених пунктів регіону. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району станом на ранок 26 листопада постраждали 18 людей, серед них троє дітей.

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