Росія атакувала Чернігівщину, є загиблий та 18 поранених

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У Чернігівській області внаслідок російських ударів по підприємству протягом 23 жовтня загинув чоловік, ще 18 людей дістали поранення. Семеро постраждалих потребували госпіталізації, іншим медичну допомогу надали на місці.

За інформацією ОВА, сімох постраждалих доправили до лікарні, ще троє проходять амбулаторне лікування. Більшості поранених медики надали необхідну допомогу на місці. Після влучання рятувальники також гасили пожежу.

Увечері російські війська завдали удару по Новгороду-Сіверському Чернігівської області безпілотниками «Гербера».

Унаслідок атаки пошкоджені адміністративні будівлі та господарські приміщення.

У селах Корюківської громади російські безпілотники «Молнія» влучили у подвір’я місцевих жителів.

В одному з домогосподарств пошкоджені вікна та покрівля житлового будинку. Інше домогосподарство було повністю знищене.

Також російські війська атакували село Ріпкинської громади безпілотником «Герань».

Унаслідок удару в п’яти житлових будинках вибило вікна.

Таким чином, російські атаки на Чернігівщині призвели до загибелі людини, поранення 18 людей і пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури в кількох громадах області.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Телеграмі.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по складах у передмісті Дніпра 20 жовтня зросла до трьох. У лікарні помер 33-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень під час атаки.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок російських обстрілів протягом доби, 23 жовтня, постраждали семеро мирних жителів. Під ворожими атаками опинилися 25 населених пунктів у 16 громадах. Російські війська пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, адміністративні приміщення, транспорт та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Херсонській області протягом минулої доби, 23 жовтня, внаслідок російських обстрілів поранення дісталишестеро людей. Російські війська атакували населені пункти авіацією, безпілотниками та артилерією, пошкодивши житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

Російські війська майже 70 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони, зокрема Дніпро, Нікопольщина та Криворіжжя. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Загалом протягом доби російські війська застосовували проти Дніпропетровщини безпілотники та артилерію. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Найбільше постраждалих — у Дніпрі, де восьмеро людей перебувають у лікарні. Про це написав Ганжав телеграм-каналі.

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Російські війська протягом дня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень і перебуває у важкому стані. Під ударами опинилися житлові будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, автомобілі та інфраструктура.

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