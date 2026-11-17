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Російські війська протягом доби 16 листопада майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками й ракетами. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, житлові будинки й автомобілі.

За його словами, у Дніпрі внаслідок ворожого удару пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та приватний будинок.

У Павлоградському районі російські війська атакували Павлоград і Троїцьку громаду. Там пошкоджень зазнали підприємство та автомобілі.

У Кривому Розі ворожі удари пошкодили підприємство і приватну оселю. Крім того, у Новопільській громаді Криворізького району зафіксували пошкодження інфраструктури.

Під російською атакою також перебували місто Нікополь, Марганецька та Покровська громади Нікопольського району.

У Новомиколаївській громаді Кам’янського району війська РФ вдарили по інфраструктурі. А в Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі станом на ранок 17 листопада.

Російські війська протягом доби 16 листопада атакували 55 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 864 удари. Унаслідок обстрілів Запоріжжя та Запорізького району загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення.

Російські війська ввечері 16 листопада вдарили ракетами по Харкову. Під удар потрапив Холодногірський район міста.

У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по столиці. Про атаку на Північний та Південний мости повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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