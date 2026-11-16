Росія атакувала Дніпро та райони області безпілотниками, троє людей поранені

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У ніч проти 16 листопада російські війська майже 20 разів атакували Дніпро та громади області. Поранення дістали троє людей, пошкоджень зазнали приватні й багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Про наслідки обстрілів повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі через атаку 44-річна жінка дістала пораення, вона ушпиталена в стані середньої тяжкості. Пошкоджені транспортна інфраструктура, приватні і багатоквартирні будинки.

У Павлограді у стані середньої тяжкості до лікарні доправили 77-річного чоловіка. Жінка 42 років лікується амбулаторно. Понівечені заклад освіти, багатоповерхівки, автівка.

У Кам'янському поцілили по підприємству. На Нікопольщині вдарили по райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджений приватний будинок.

У Личківській громаді Самарівського району понівечена інфраструктура, сталася пожежа. У Синельниківському районі під ударом були Синельникове та Миколаївська громада. Пошкоджена інфраструктура.

Джерело: Дніпропетровська ОДА (ОВА)

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