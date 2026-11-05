Росія атакувала Дніпро та Самар дронами, спалахнули пожежі на об’єктах критичної інфраструктури

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У ніч на 5 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро та місто Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів виникли пожежі у приватному секторі та на об’єктах критичної інфраструктури. Троє людей дістали поранення.

Російські війська спрямували дрони на обласний центр і Самар. У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та приватні гаражі. Також пожежі виникли на об’єктах критичної інфраструктури.

«Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби», — повідомили у пресслужбі ОВА.

На оприлюднених кадрах із місць влучань видно значні руйнування та масштабну пожежу. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій поки не надали додаткової інформації про наслідки атаки.

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивних безпілотників у напрямку Дніпра та області. Після шостої години ранку такі попередження продовжили надходити.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація у Telegram.

У ніч проти 5 листопада російська окупаційна армія атакує Київ ударними безпілотниками. У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

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