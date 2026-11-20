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Російські загарбники з вечора 19 листопада понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, банк, магазин та інші цивільні об’єкти.

У Жовтоводській громаді Кам’янського району внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, банк і магазин.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили чотирьох людей: жінок віком 47 і 70 років та чоловіків віком 20 і 51 рік. Ще одна постраждала, 87-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі російські війська цілили по автозаправній станції та об’єктах інфраструктури.

У Дніпровському районі під ударом опинилася Любимівська громада. Там пошкоджено приватний будинок.

Також загарбники атакували Нікополь і Марганецьку громаду Нікопольського району. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали господарчі споруди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа станом на ранок 20 листопада у Телеграмі.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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