Росія атакувала дроном склад у Сумах, є постраждалий

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Вдень 28 жовтня російський безпілотник атакував складське приміщення в Сумах. Унаслідок удару виникла пожежа, попередньо, постраждала одна людина.

«Сьогодні ворожий безпілотник атакував обласний центр. Під ударом опинилося складське приміщення. Виникла пожежа», — йдеться в повідомленні рятувальників.

Через загрозу повторного російського удару рятувальники були змушені тимчасово призупинити роботи на місці пожежі.

Згодом усі осередки горіння ліквідували. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна людина.

Інформація про масштаби пошкоджень складського приміщення та стан постраждалого наразі не уточнюється.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Крім того, російський безпілотник влучив в Основ’янському районі Харкова, внаслідок чого виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі.

Раніше Росія атакувала Павлоград, поранено 15-річного хлопця.

Російські війська протягом доби — з ранку 27 до ранку 28 жовтня —завдали 50 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак постраждали двоє чоловіків.

Росіяни за добу завдали 846 ударів по Запорізькій області, є поранені.

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