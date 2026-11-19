У четвер, 19 листопада, російські війська понад 20 разів атакували Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, пошкоджені житлові будинки, торговельний центр і майно підприємств.

Російські військові протягом дня били по населених пунктах області з артилерії та атакували їх безпілотниками. Загалом зафіксували понад 20 ударів по двох районах. Найбільше від атак постраждав Нікопольський район. Під обстрілами опинилися сам Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

Унаслідок ударів там пошкоджені торговельний центр, багатоквартирні та приватний будинки. Також відомо про одну загиблу людину. Інших подробиць щодо загиблого очільник ОВА у повідомленні не навів. Російські війська атакували й Криворізький район. Там під удар потрапила Зеленодольська громада. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали складське приміщення та сільськогосподарська техніка.

Інформацію про наслідки атак Олександр Ганжа оприлюднив у своєму повідомленні в Telegram 19 листопада. На момент публікації даних про інші постраждалі населені пункти або додаткові руйнування не було. Про наслідки атак станом на 18:25 повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Російські війська з вечора 18 листопада понад 10 разів обстріляли два райони Дніпропетровської області за допомогою безпілотників. Унаслідок атак постраждав чоловік, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобіль та агропідприємство. Також виникли пожежі.

18 листопада російські загарбники понад 20 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Поранення дістали шестеро людей.

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