Росія атакувала енергетичні об’єкти на Житомирщині понад 900 населених пунктів без світла

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У ніч проти 23 жовтня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру та житлові будинки в Житомирській області. Станом на 07:00 без електропостачання залишалися понад 900 населених пунктів регіону.

«Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Інформації про жертв та постраждалих не надходило», — йдеться в повідомленні.

Після російської атаки об’єкти критичної інфраструктури області працюють із використанням резервних джерел живлення. Також у регіоні розгорнули Пункти незламності, де жителі можуть отримати необхідну допомогу.

Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання споживачам. Водночас роботи ускладнюються постійною загрозою повторних російських ударів.

Усі відповідні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям, які цього потребують.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко

У п’ятницю, 23 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики оприлюднили розклад для всіх черг споживачів.

23 жовтня у частині областей України діятимутьвимушені обмеження споживання електроенергії.

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