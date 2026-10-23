Росія атакувала енергетичні об’єкти на Житомирщині понад 900 населених пунктів без світла
У ніч проти 23 жовтня російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру та житлові будинки в Житомирській області. Станом на 07:00 без електропостачання залишалися понад 900 населених пунктів регіону.
«Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Інформації про жертв та постраждалих не надходило», — йдеться в повідомленні.
Після російської атаки об’єкти критичної інфраструктури області працюють із використанням резервних джерел живлення. Також у регіоні розгорнули Пункти незламності, де жителі можуть отримати необхідну допомогу.
Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання споживачам. Водночас роботи ускладнюються постійною загрозою повторних російських ударів.
Усі відповідні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям, які цього потребують.
Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко
У п’ятницю, 23 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики оприлюднили розклад для всіх черг споживачів.
23 жовтня у частині областей України діятимутьвимушені обмеження споживання електроенергії.