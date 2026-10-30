Росія атакувала енергетичні та залізничні об’єкти у семи областях

У ніч проти 30 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичній та транспортній інфраструктурі України.

Пошкоджень зазнали об’єкти у семи областях і Києві, зокрема 12 житлових будинків.

У столиці загинула одна людина. Ще четверо людей постраждали в Києві, на Донеччині, Харківщині та Волині.

Основною ціллю атаки стала енергетика. Під ударом опинилися об’єкти енергосистеми на Київщині та в Дніпрі, а також енергетична інфраструктура Полтавщини. Пошкоджено й залізничні об’єкти.

На місцях працюють аварійні та ремонтні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів і відновлюють електропостачання.

Джерело: Сергій Корецький (Telegram)