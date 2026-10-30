Росія атакувала енергетичні та залізничні об’єкти у семи областях
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У ніч проти 30 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичній та транспортній інфраструктурі України.
Пошкоджень зазнали об’єкти у семи областях і Києві, зокрема 12 житлових будинків.
У столиці загинула одна людина. Ще четверо людей постраждали в Києві, на Донеччині, Харківщині та Волині.
Основною ціллю атаки стала енергетика. Під ударом опинилися об’єкти енергосистеми на Київщині та в Дніпрі, а також енергетична інфраструктура Полтавщини. Пошкоджено й залізничні об’єкти.
На місцях працюють аварійні та ремонтні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів і відновлюють електропостачання.
Джерело: Сергій Корецький (Telegram)
Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.
Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.
У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.