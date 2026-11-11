Росія атакувала енергетичний об’єкт на Хмельниччині, частина району без світла

Увечері 11 листопада російські війська здійснили атаку на Хмельницьку область. Ціллю окупантів став об’єкт енергетичної інфраструктури, через пошкодження якого частина району залишилася без електропостачання.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання. Через це у Шепетівському районі сталося аварійне відключення електроенергії. Крім того, на місці удару виникла пожежа.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У НЕК “Укренерго” наголосили, що дефіциту потужності в енергосистемі країни наразі немає, а в окремих областях на піках ефективності навіть доводиться обмежувати роботу “зеленої” генерації. Попри це, відключення стають вимушеною необхідністю через низку критичних факторів.

Головною причиною є системне знищення ворогом об’єктів генерації в окремих областях, що призвело до високого рівня енергодефіциту цих регіонів і змушує передавати струм за сотні кілометрів, чого ніколи не передбачали жодні проєкти. Крім того, на магістральні мережі агресор спрямував основну частину своїх засобів ураження.

Нова тактика ворога полягає у безперервних ударах по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу, зокрема біля великих міст із високим рівнем споживання. Через це передати необхідні обсяги електрики у певних напрямках стає вкрай складно або неможливо навіть за наявності профіциту в інших регіонах.

Ситуацію ускладнюють і постійні повітряні тривоги: росіяни завдають повторних ударів по місцях роботи фахівців і спецтехніки, через що аварійно-відновлювальні роботи неможливо виконувати оперативно.

У сукупності ці фактори призводять до того, що споживачі у частині областей знеструмлюються, тоді як в решті регіонів обмежень немає, а надлишок потужності доводиться експортувати.

Енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атак та відновлювати світло після кожного обстрілу. Фахівці звертаються до громадян із проханням ощадливо споживати електроенергію в регіонах з вимушеними обмеженнями, адже менше навантаження на мережі напряму скорочує тривалість відключень.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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