Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини, 135 тисяч споживачів без світла

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Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок пошкодження енергооб’єктів близько 135 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Також відомо про одного постраждалого.

За даними ОВА, пошкодження енергетичних об’єктів сталися ввечері 10 листопада та вранці 11 листопада. Через це в кількох районах області запровадили аварійні відключення електроенергії.

Наразі без світла тимчасово залишаються близько 135 тисяч споживачів у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.

Унаслідок атак постраждала одна людина. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Енергетики «Укренерго» та ДТЕК Одеські електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків ударів. Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в постраждалих громадах.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Упродовж 10 листопада російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та автомобіль, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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