Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України: є знеструмлення та поранені енергетики

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Російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України протягом минулої доби. Станом на ранок 12 листопада частина споживачів у дев’яти областях залишилася без електроенергії. На Полтавщині внаслідок російського удару поранення отримали четверо енергетиків.

«Протягом останньої доби ворог здійснював численні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки ворожих ударів на ранок є часткові знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях», — повідомили в «Укренерго».

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі українців.

У Міністерстві енергетики також повідомили про постраждалих працівників у Полтавській області.

«На Полтавщині внаслідок російської атаки поранення отримали четверо енергетиків. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу», — зазначили у відомстві.

У більшості регіонів України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності, повідомили в Міненерго.

У відомстві наголошують, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня — іноді навіть кілька разів на годину.

За інформацією «Укренерго», до кінця доби в частині областей для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до трьох черг.

Про це повідомляє Міністерство енергетики та НЕК «Укренерго».

Уранці 12 листопада внаслідок російського удару по дев’ятиповерховому житловому будинку в Солом’янському районі Києва загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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