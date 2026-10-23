Росія атакувала енергооб’єкт на Львівщині, без світла залишилися 175 населених пунктів

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У п'ятницю, 23 жовтня, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Через удар без електропостачання залишилися 175 населених пунктів.

Атака сталася під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:56 до 12:14.

«Під час повітряної тривоги, яка тривала з 11:56 по 12:14, ворог атакував безпілотником обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Знеструмлені 175 населених пунктів. 154 – повністю, 21 – частково», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок російського удару повністю знеструмлені 154 населені пункти, ще 21 залишився без світла частково.

Максим Козицький наголосив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всі домівки», – зазначив очільник Львівської ОВА.

У ніч проти 23 жовтня та вранці російські війська також завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в інших регіонах України.

Унаслідок цих атак нові знеструмлення зафіксували у восьми областях. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків російських ударів і відновленням електропостачання.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Станом на ранок 23 жовтня внаслідок російських обстрілів зафіксували знеструмлення споживачів у восьми областях України. На частині території країни також діють графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до двох черг.

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго».

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