Росія атакувала енергооб’єкти на Одещині, зафіксовано перебої зі світлом
Увечері 18 листопада російська армія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури на півдні Одещини. Внаслідок ударів зафіксували перебої з електропостачанням. Наразі енергетики оцінюють наслідки російської атаки.
«Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області. Постраждалих, на щастя, немає», – йдеться у повідомленні.
Кіпер наголосив, що наразі енергетики оцінюють наслідки атак та працюють на відновленням.
Про це повідомляється з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
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