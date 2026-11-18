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Увечері 18 листопада російська армія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури на півдні Одещини. Внаслідок ударів зафіксували перебої з електропостачанням. Наразі енергетики оцінюють наслідки російської атаки.

«Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області. Постраждалих, на щастя, немає», – йдеться у повідомленні.

Кіпер наголосив, що наразі енергетики оцінюють наслідки атак та працюють на відновленням.

Про це повідомляється з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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