Росія атакувала Епіцентр у Кропивницькому, є тяжко поранені

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Уранці 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Під атакою опинився один із торговельних об’єктів мережі «Епіцентр». Унаслідок удару є постраждалі, двоє людей перебувають у тяжкому стані.

Водночас інформацію про ураження торговельного центру «Епіцентр» поширили місцеві засоби масової інформації.

Екстрені служби з’ясовують інформацію щодо кількості постраждалих громадян. Також триває встановлення точних масштабів пошкоджень цивільного об’єкта.

На відео, які публікують місцеві Telegram-канали, видно масштабну пожежу на місці російського удару.

За інформацією «Суспільного» з посиланням на головну лікарку обласної лікарні Ларису Андреєву, відомо про двох травмованих унаслідок удару по торговельному об’єкту.

В однієї людини опіки охоплюють до 40% тіла, в іншої — від 20% до 25%.

Обидва постраждалі перебувають в обласній лікарні у тяжкому стані.

Водночас це не перша російська атака на Кропивницький уранці 10 листопада. Перед ударом по торговельному об’єкту в місті також були поранені двоє людей. Вони перебувають у лікарні.

Про це повідомила Кіровоградська ОДА.

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Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

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