Росія атакувала інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі, виникла пожежа
Російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі. Унаслідок атаки на місці влучання виникла пожежа.
Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін додав, що після влучання на місці виникла пожежа.
«Ворог атакував Запоріжжя», – зазначив він.
За попередніми даними, внаслідок удару поранення дістала одна людина. Про стан постраждалого та масштаби пошкоджень Семікін поки не повідомив.
Також Семікін повідомив, що рух Вантовим мостом у Запоріжжі відновлять 22 жовтня з 06:00. Щодня з 00:00 до 06:00 міст буде повністю закритий для руху. В інший час проїзд працює у звичайному режимі, але для вантажівок вагою понад 3,5 тонни рух мостом залишається забороненим.
Об'їхати можна через міст Преображенського – по одній смузі в кожному напрямку.
Джерело: Запорізька ОВА
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