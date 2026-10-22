Росія атакувала інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі, виникла пожежа

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Російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі. Унаслідок атаки на місці влучання виникла пожежа.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін додав, що після влучання на місці виникла пожежа.

«Ворог атакував Запоріжжя», – зазначив він.

За попередніми даними, внаслідок удару поранення дістала одна людина. Про стан постраждалого та масштаби пошкоджень Семікін поки не повідомив.

Також Семікін повідомив, що рух Вантовим мостом у Запоріжжі відновлять 22 жовтня з 06:00. Щодня з 00:00 до 06:00 міст буде повністю закритий для руху. В інший час проїзд працює у звичайному режимі, але для вантажівок вагою понад 3,5 тонни рух мостом залишається забороненим.

Об'їхати можна через міст Преображенського – по одній смузі в кожному напрямку.

Джерело: Запорізька ОВА

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