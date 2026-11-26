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У ніч на 26 листопада російські війська завдали ударів по Києву та семи областях України. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, під обстрілами опинилися об’єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки, а також два іноземні судна. Відомо щонайменше про десятьох постраждалих.

На Дніпропетровщині ворог кілька разів за ніч атакував об’єкти водоканалу.

«Це свідомий терористичний удар, мета якого – залишити людей без води», – підкреслює Корецький.

У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торгові центри. У Запоріжжі під ударом були теплові мережі, на промисловому підприємстві пошкоджено водогін. У Харкові дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, у Києві був ракетний удар по цивільній інфраструктурі.

Крім того, у морі поблизу Одеси росіяни атакували два іноземні цивільні судна, які везли понад 100 тисяч тонн зерна.

Джерело: Сергій Корецький

Унаслідок російських атак безпілотниками на Чернігівщині 26 листопада постраждали четверо людей. Під ударами опинилися Городня, Семенівка, Корюківка, населені пункти Олишівської громади та Новгород-Сіверський.

Уранці 26 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлова багатоповерхівка, автозаправна станція та спортивний комплекс. З'явилися фотографії наслідків російської атаки.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні, 26 листопада, через російський удар по об’єкту інфраструктури виникли значні проблеми з електропостачанням. У центральній частині міста зупинився комунальний електротранспорт, а системи тепло- та водопостачання переходять на резервні генератори.

У ніч проти 26 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 87 російських безпілотників. Загалом від вечора 25 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 113 ударними БпЛА різних типів.

Від вечора 25 листопада російські війська завдавали ударів безпілотниками по чотирьох районах області. Унаслідок атак одна людина дістала поранення.

Протягом доби російські війська атакували 46 населених пунктів регіону. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району станом на ранок 26 листопада постраждали 18 людей, серед них троє дітей.

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