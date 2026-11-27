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Російські війська в ніч проти 27 листопада завдали комбінованих ударів по Ізюму Харківської області. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури, виникли пожежі. Щонайменше шестеро людей постраждали.

За інформацією МВА, орієнтовно о 23:30 26 листопада росіяни вдарили, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) у районі ІПЗ. Внаслідок атаки попередньо пошкоджені кілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства та автомобілі. Також виникла пожежа.

Близько 00:24 27 листопада внаслідок ударів безпілотників загорілася господарська споруда, були пошкоджені сусідні приватні будинки в районі залізничного ринку. Крім того, зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок у південній частині Ізюма, де також виникла пожежа.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Їм надали необхідну медичну допомогу. Інформація щодо наслідків російського обстрілу уточнюється.

Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація в Телеграмі.

Упродовж доби 26 листопада російські війська завдали 699 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

З вечора 26 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовані пошкодження підприємств, житлового будинку та інфраструктури.

Увечері 26 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, а в одній із виробничих будівель після атаки виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району в четвер, 26 листопада, зросла до чотирьох людей. Водночас автомобільний рух греблею ДніпроГЕС частково відновили — тепер нею можна проїхати з центру міста на правий берег Дніпра. Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого.

У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

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