Росія атакувала Харківщину, загинула дитина

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Російські війська протягом минулої доби завдали ударів ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками різних типів по Харкову й 22 населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, зокрема дитина, ще 45 осіб дістали поранення або постраждали, серед них четверо дітей.

«Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, зокрема дитина; постраждали 45 людей, серед них — 4 дітей», — написав Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок російського удару загинула 36-річна жінка. Ще 11 людей постраждали, серед них — 7-річний хлопчик.

У Пісочині загинули троє людей: 51-річна та 19-річна жінки, а також 16-річний хлопець. Крім того, постраждали 28 осіб. Серед них — дівчатка віком 8, 10 і 13 років та дворічний хлопчик.

В інших населених пунктах області зафіксували загибель і травмування цивільних, а також випадки гострої реакції на стрес.

Поблизу Макарихи в Золочівській громаді загинув 69-річний чоловік. Ще один чоловік, віком 56 років, зазнав гострої реакції на стрес.

У Яковлівці Лозівської громади гостру реакцію на стрес зафіксували в 43-річної жінки.

У Гороховатці Борівської громади поранення дістав 57-річний чоловік.

У Вільхівці постраждали 61-річна жінка та 38-річний чоловік.

В Ізюмі гостру реакцію на стрес зафіксували в 67-річної жінки.

За інформацією Олега Синєгубова, російські удари охопили Харків і ще 22 населені пункти області. Загалом загинули п’ятеро людей, а кількість постраждалих сягнула 45 осіб, серед яких четверо дітей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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