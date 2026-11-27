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Протягом минулої доби, 26 листопада, внаслідок російських обстрілів п’яти населених пунктів Херсонської міської територіальної громади загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

За його словами, під ворожим вогнем російської артилерії та атаками безпілотників опинилися Херсон, Садове, Антонівка, Комишани та Зимівник. Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Антонівка, Комишани та Зимівник. Зокрема, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, шестеро – дістали поранення», – написав Ярослав Шанько у п’ятницю вранці.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Telegram.

Унаслідок вечірньої та нічної атаки російських реактивних безпілотників на Кривий Ріг загинула одна людина. Пошкоджень зазнали об’єкти транспортної інфраструктури, складська будівля, житлові будинки, бізнес та автозаправна станція.

Унаслідок нічної російської атаки на Вінницьку область пошкоджено об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. Постраждалих немає.

Російські війська в ніч проти 27 листопада завдали комбінованих ударів по Ізюму Харківської області. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури, виникли пожежі. Щонайменше шестеро людей постраждали.

Упродовж доби 26 листопада російські війська завдали 699 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

З вечора 26 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовані пошкодження підприємств, житлового будинку та інфраструктури.

Увечері 26 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, а в одній із виробничих будівель після атаки виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району в четвер, 26 листопада, зросла до чотирьох людей. Водночас автомобільний рух греблею ДніпроГЕС частково відновили — тепер нею можна проїхати з центру міста на правий берег Дніпра. Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого.

У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

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