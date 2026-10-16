Росія атакувала Хмельницький реактивними дронами

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У Хмельницькому вранці 16 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки на Україну. Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

О 7:24 Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник, який рухався з півдня курсом на Хмельницький. Уже о 7:26 з’явилася інформація про вибухи в місті.

Обставини події та можливі наслідки атаки наразі уточнюються.

Станом на момент повідомлення місцева влада не інформувала про можливі руйнування, пошкодження інфраструктури або постраждалих унаслідок вибухів.

Інформація щодо наслідків повітряної атаки може оновлюватися після надходження офіційних повідомлень.

Про це повідомило Суспільне.

Упродовж доби російські війська завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

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