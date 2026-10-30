Росія атакувала Київ балістичними ракетами, сталася пожежа — Der Spiegel

Росія — держава-агресор — завдала нового удару балістичними ракетами по Києву, Україна. У Дарницькому районі сталося влучання у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Перед цим у різних районах столиці пролунало трохи більше ніж шість вибухів, повідомляє Der Spiegel із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Зеленський просить Patriot

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що, за даними розвідки, росія планує нові атаки балістичними ракетами. У нічному відеозверненні він знову звернувся до західних союзників із проханням надати більше засобів протиповітряної оборони, насамперед американських систем Patriot.

«Нам потрібні засоби, щоб знищити все це російське зло», — сказав Зеленський. За українськими даними, під час ракетного удару на землі були знищені два російські бойові літаки Су-34. Також під час іншої атаки було пошкоджено пускову установку російських ракет «Іскандер».

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Удари по аеродрому та Дніпру

Військово-морські сили України повідомили про удар ракетами «Нептун» по військовому аеродрому Маринівка у Волгоградській області росії. Аеродром розташований більш ніж за 450 кілометрів від території, контрольованої Україною. Російські військові не коментували ці повідомлення, однак пов’язані з армією рф блогери непрямо підтвердили втрату.

Крім того, Reuters із посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про загибель працівника Запорізької АЕС унаслідок атаки безпілотника. Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив, що внаслідок російського удару дронами по вокзалу в Дніпрі загинули 13 людей, щонайменше десятеро дістали поранення.

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