Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці пролунали вибухи
Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».
У столиці лунають вибухи через балістику, яку Росія запустила на столицю. Область також знаходиться під ударом.
Ймовірно, росіяни вдарили по Епіцентру в районі Оболоні в Києві.
Джерело: Повітряні Сили ЗС України
Нагадаємо, що Росія атакувала енергетичний об’єкт на Хмельниччині, частина району без світла.
Російський удар по Хмельниччині пошкодив підприємство, є постраждалий.
Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.