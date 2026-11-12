Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці пролунали вибухи

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Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У столиці лунають вибухи через балістику, яку Росія запустила на столицю. Область також знаходиться під ударом.

Ймовірно, росіяни вдарили по Епіцентру в районі Оболоні в Києві.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Нагадаємо, що Росія атакувала енергетичний об’єкт на Хмельниччині, частина району без світла.

Російський удар по Хмельниччині пошкодив підприємство, є постраждалий.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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