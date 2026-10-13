Росія атакувала Київ п’ятьма балістичними ракетами, Україна з’ясовує причини запізнілого попередження

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Увечері 12 жовтня Росія завдала удару по Києву п’ятьма балістичними ракетами. Повітряну тривогу в столиці оголосили вже після перших вибухів, а українська сторона з’ясовує, чому про пуски не вдалося повідомити завчасно.

Перші повідомлення про ракетну загрозу для столиці з’явилися ввечері 12 жовтня. О 22:09 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Києва, а вже о 22:10 оголосили повітряну тривогу. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

Міський голова Віталій Кличко підтвердив вибухи та закликав мешканців перебувати в укриттях.

За інформацією Кличка, о 22:44 ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі. О 23:05 стало відомо про влучання в чотириповерхову складську будівлю в Деснянському районі.

Близько опівночі Повітряні сили повідомили, що Росія атакувала Київ шістьма балістичними ракетами, тип яких уточнюється. Повітряну тривогу не встигли оголосити до удару, оскільки цілі виявили вже під час атаки.

«Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються», — зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Позаштатний радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш, заявив, що випадки, коли партнери України не встигають зафіксувати запуск ракет С-400, траплялися й раніше. Він закликав не робити передчасних висновків, наголосивши на наявності технічних нюансів.

Уночі в Києві також кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Останню з наведених у повідомленнях тривог скасували о 05:20 13 жовтня.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 13 жовтня, починаючи з вечора 12 жовтня, російські війська застосували п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, дев’ять ракет «Бандероль»/«Дань-Т» і 108 ударних безпілотників.

Українська протиповітряна оборона збила або подавила 88 БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Із них 58 були реактивними.

Водночас військові зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 17 локаціях, а падіння збитих цілей та їхніх уламків — ще на семи. За повідомленнями, кілька ракет «Бандероль»/«Дань-Т» влучили по Харкову, однак частина ракет не досягла цілей.

У Повітряних силах продовжують уточнювати інформацію про результати атаки.

У ніч проти 13 жовтня російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

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