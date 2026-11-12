Росія атакувала Київщину, під Броварами водій вантажівки дістав тяжкі травми

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Російські війська вночі 12 листопада атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під Броварами внаслідок обстрілу загорівся вантажний автомобіль із побутовою хімією, а в Обухівському районі пошкоджено виробничі та складські приміщення підприємства.

В Обухівському районі внаслідок російського удару пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Після атаки там виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На момент обстрілу на території підприємства перебували працівники. Однак після оголошення повітряної тривоги всі вони залишили небезпечну зону.

Унаслідок атаки в Обухівському районі ніхто не постраждав.

Водночас мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про наслідки ракетної атаки поблизу складських приміщень на вулиці Об’їзній.

Там загорівся вантажний автомобіль, завантажений побутовою хімією. Водій 1972 року народження дістав значні травми голови, ураження ока, а також поранення руки та стегна.

Постраждалого госпіталізували. Наразі він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості, медики надають йому всю необхідну допомогу.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації та мер Броварів Ігор Сапожко.

У ніч проти 12 листопада російські війська знову атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Загалом противник застосував ракети різних типів і 123 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 94 повітряні цілі.

Уранці 12 листопада російський безпілотникатакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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