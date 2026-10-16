Росія атакувала ліцей на Рівненщині під час масованого обстрілу

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Російські війська продовжують масовану атаку на Рівненську область. Під удар потрапив один із ліцеїв у Рівному.

«Триває масована атака на Рівненщину. Черговою ціллю ворога став один з рівненських ліцеїв», — повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, обійшлося без жертв.

Джерело: Олександр Коваль, начальник Рівненської ОВА

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

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