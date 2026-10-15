Росія атакувала Луцьк реактивними дронами, у місті пролунали вибухи

0:00 / 0:00

У ніч на 15 жовтня в Луцьку пролунали вибухи під час російської атаки реактивними безпілотниками. На Волині в цей час було оголошено жовтий рівень повітряної тривоги.

Повітряну тривогу у Волинській області у різних районах спершу почали оголошувати після 1 ночі, а вдруге – о 03:55. Усю ніч до регіону зі сходу намагалися прорватися реактивні безпілотники російської армії, про що інформували Повітряні сили.

Щонайменше один із дронів ворога дістався до обласного центру. У Луцьку почули вибух. Протиповітряна оборона активно працювала, відбиваючи обстріл.

Інформації про наслідки поточної атаки поки що не було. Загроза на момент публікації не минула.

Джерело: Повітряні сили

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у