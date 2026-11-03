Росія атакувала Львівщину безпілотниками

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У ніч проти 3 листопада російські війська спрямували кілька безпілотників на Львівську область. Сили протиповітряної оборони збили два ворожі дрони, попередньо, люди не постраждали.

«Уночі у повітряний простір Львівщини зайшли два ворожі безпілотники. Обидва нашим військам ППО успішно збити. За попередню інформацію, люди не постраждали. Наслідки уточнюємо», – написав Максим Козицький.

Упродовж ночі повітряну тривогу в області оголошували двічі.

Перше попередження про повітряну небезпеку надійшло о 02:49 для Золочівського, Львівського та Стрийського районів. Згодом тривогу оголосили також у Шептицькому районі. Відбій пролунав о 03:18.

Другу повітряну тривогу оголосили приблизно о 04:05 у Золочівському, Стрийському, Львівському та Дрогобицькому районах. Небезпека тривала до 04:21.

Максим Козицький повідомляв, що для Львівської області існувала загроза через реактивний безпілотник, який рухався з боку Тернопільщини.

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки на Львівщині постраждалих немає. Наслідки падіння або можливих влучань уточнюють.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Упродовж минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Сумської області. Унаслідок обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще семеро людей постраждали, серед них — 12-річна дівчина.

У ніч проти 3 листопада російські військазавдалиудару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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