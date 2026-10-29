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У середу, 29 жовтня, російські війська атакували муніципальний автобус у Запоріжжі FPV-дроном. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до чотирьох людей.

«Росіяни атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. За попередньою інформацією, внаслідок удару поранено жінку та чоловіка», — йдеться у повідомленні.

За даними обласної влади, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За уточненими даними Михайла Семікіна, внаслідок російської атаки на муніципальний автобус у Запоріжжі поранення дістали четверо людей.

Інформацію про стан постраждалих та інші наслідки удару уточнюють.

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Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Уранці 29 жовтня російські війська знову завдали удару по Харкову ударним безпілотником. Унаслідок атаки постраждала одна людина, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше Росія вночі атакувала навчальний заклад у Харкові.

Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині

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