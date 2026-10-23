Відео: РФ атакувала Одещину, пошкоджено бази відпочинку, троє постраждалих

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Унаслідок російської атаки 23 жовтня на Одещині пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру.

На території баз відпочинку спалахнула масштабна пожежа.

Через повітряні тривоги та повторну атаку ліквідація наслідків ускладнилася. На базі відпочинку постраждала одна людина.

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Також частково зруйновано дах триповерхової адміністративної будівлі та виробничо-складського приміщення підприємства. Там постраждали ще двоє людей. До робіт залучили 50 рятувальників.

Джерело: ДСНС України.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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