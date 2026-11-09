Росія атакувала Одесу, пошкоджено об’єкт інфраструктури

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Уранці 9 листопада російські війська завдали удару по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура», – написав він.

За словами очільника МВА, обставини та деталі російської атаки наразі з’ясовуються.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграмі.

Уранці 9 листопада 2026 року російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару в столиці зафіксували загоряння.

Російські війська протягом вечора та ночі 9 листопада завдавали ударів по північних районах Рівненської області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

У ніч проти понеділка, 9 листопада, російські війська завдали комбінованого удару безпілотниками та керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки є постраждалі серед мирного населення.

Увечері та в ніч на понеділок, 9 листопада, російські війська завдали ударів по території Черкаської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

У ніч проти 9 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Для ударів противник застосував 317 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони, а також керовані засоби ураження «Бандероль».

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали п’ять населених пунктів Херсонської міської громади. Унаслідок артилерійських ударів і атак безпілотників пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, одна людина дістала поранення.

У ніч проти 9 листопада російські війська вкотреатакували Хмельницький та Полтавську область безпілотниками. Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлову забудову та господарську споруду. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

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