Росія атакувала Одесу, пошкоджено об’єкт інфраструктури
Уранці 9 листопада російські війська завдали удару по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.
«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура», – написав він.
За словами очільника МВА, обставини та деталі російської атаки наразі з’ясовуються.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграмі.
Уранці 9 листопада 2026 року російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару в столиці зафіксували загоряння.
Російські війська протягом вечора та ночі 9 листопада завдавали ударів по північних районах Рівненської області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
У ніч проти понеділка, 9 листопада, російські війська завдали комбінованого удару безпілотниками та керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки є постраждалі серед мирного населення.
Увечері та в ніч на понеділок, 9 листопада, російські війська завдали ударів по території Черкаської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.
У ніч проти 9 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Для ударів противник застосував 317 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони, а також керовані засоби ураження «Бандероль».
Протягом минулої доби російські війська обстрілювали п’ять населених пунктів Херсонської міської громади. Унаслідок артилерійських ударів і атак безпілотників пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, одна людина дістала поранення.
У ніч проти 9 листопада російські війська вкотреатакували Хмельницький та Полтавську область безпілотниками. Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлову забудову та господарську споруду. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.