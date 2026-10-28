Росія атакувала Павлоград, поранено 15-річного хлопця

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Уранці 28 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки поранення дістав 15-річний хлопець, а на місці влучання виникла пожежа.

За інформацією Олександра Ганжі, російський безпілотник атакував Павлоград уранці 28 жовтня. Унаслідок удару виникла пожежа.

Також постраждав 15-річний хлопець. Медики доправляють пораненого підлітка до лікарні для надання необхідної допомоги.

Інші подробиці щодо наслідків російської атаки наразі не повідомлялися.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Російські війська щодня запускають по дві-три хвилі реактивних безпілотників у напрямку західних областей України. Основними цілями атак залишається енергетична інфраструктура, зокрема підстанції.

Російські війська протягом доби — з ранку 27 до ранку 28 жовтня —завдали 50 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак постраждали двоє чоловіків.

Унаслідок чергового російського обстрілу повністюзнищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich. Про втрату виробництва повідомили словами: «Фабрики більше немає».

Раніше Росія атакувала підприємство з виробництва продуктів на Одещині.

Також РФ під час атаки на Київ знищила офіс українського бренду Nika Zemlyanikina.

Окрім того, російський обстріл пошкодив виробництво бренду Harvest clothing.

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