Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги
Унаслідок чергової російської атаки на столицю в ніч на 22 жовтня постраждав Печерський район Києва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні споруди, медична інфраструктура та монастир.
За попередньою інформацією, пошкоджено 18 житлових будинків на п’яти вулицях району, є постраждалі.
Унаслідок обстрілу в будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади, а також автомобілі, припарковані поруч із будинками.
Крім житлової забудови, російська атака пошкодила адміністративні будівлі в Печерському районі.
Також зазнала пошкоджень будівля станції швидкої медичної допомоги та шість автомобілів швидкої допомоги.
Окрім цього, пошкоджено фасад і вибито вікна у Свято-Введенському монастирі.
Інформація про наслідки атаки є попередньою.
Про це повідомила Печерська районна державна адміністрація.