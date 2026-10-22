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Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги

UA NEWS 22 Жовтня 2026 12:52
Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги
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Унаслідок чергової російської атаки на столицю в ніч на 22 жовтня постраждав Печерський район Києва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні споруди, медична інфраструктура та монастир. 

За попередньою інформацією, пошкоджено 18 житлових будинків на п’яти вулицях району, є постраждалі.

Унаслідок обстрілу в будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади, а також автомобілі, припарковані поруч із будинками.

Крім житлової забудови, російська атака пошкодила адміністративні будівлі в Печерському районі.

Також зазнала пошкоджень будівля станції швидкої медичної допомоги та шість автомобілів швидкої допомоги.

Окрім цього, пошкоджено фасад і вибито вікна у Свято-Введенському монастирі.

 
 
 
 
 
 

Інформація про наслідки атаки є попередньою.

Про це повідомила Печерська районна державна адміністрація.

 

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